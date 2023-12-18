«Арис» с Кокориным проиграл последней команде чемпионата Кипра — «Доксе»
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В матче 15-го тура кипрского Первого дивизиона встречались «Докса» и «Арис» из Лимасола. Команды играли на стадионе «Катокопья» в Катокопье (Кипр). Матч начался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 34-й минуте Эрнест Асанте вывел хозяев вперёд.
На 45+4-й минуте игрок «Ариса» Янник Гомис срезал мяч в свои ворота и увеличил преимущество соперников.
Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который появился в стартовом составе и отыграл всю игру.
На данный момент после 15 сыгранных матчей кипрского Первого дивизиона «Докса» располагается на последнем, 14-м месте с четырьмя очками. «Арис» находится на пятой строчке с 29 очками.
Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 15-й тур
18 декабря 2023, понедельник. 20:00 МСК
Докса
Катокопиа
Окончен
2 : 0
Арис
Лимасол
1:0 Асанте – 34' 2:0 Гомис – 45+4'
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