«Арис» с Кокориным проиграл последней команде чемпионата Кипра — «Доксе»

В матче 15-го тура кипрского Первого дивизиона встречались «Докса» и «Арис» из Лимасола. Команды играли на стадионе «Катокопья» в Катокопье (Кипр). Матч начался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 34-й минуте Эрнест Асанте вывел хозяев вперёд.

На 45+4-й минуте игрок «Ариса» Янник Гомис срезал мяч в свои ворота и увеличил преимущество соперников.

Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который появился в стартовом составе и отыграл всю игру.

На данный момент после 15 сыгранных матчей кипрского Первого дивизиона «Докса» располагается на последнем, 14-м месте с четырьмя очками. «Арис» находится на пятой строчке с 29 очками.