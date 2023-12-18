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Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Салернитаной» в Серии А

Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Салернитаной» в Серии А
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Сегодня, 18 декабря, состоится встреча 16-го тура Серии А между «Аталантой», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, и «Салернитаной». Команды будут играть на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Эрманно Феличани. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Италия - Серия А . 16-й тур
18 декабря 2023, понедельник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
1-й тайм
0 : 1
Салернитана
Салерно
0:1 Пирола – 1'    

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Карнесекки, Скальвини, Джимсити, Дзаппакоста, Руджери, де Рон, Эдерсон, Пашалич, Копмейнерс, Лукман, Мурьель.

«Салернитана»: Костиль, Дьёмбер, Пирола, Маццокки, Данилюк, Кандрева, Кулибали, Маджоре, Мартегани, Диа, Чауна.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт игру со скамейки запасных.

В данный момент «Аталанта» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 23 очка в 15 встречах. «Салернитана» располагается на последней, 20-й строчке, имея в своём активе восемь очков после аналогичного количества игр.

Таблица Серии А
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