Бернарду Силва: в ближайшие годы уровень чемпионата Саудовской Аравии будет расти

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался об уровне чемпионата Саудовской Аравии. Напомним, в летнее трансферное окно португалец был близок к переходу в один из саудовских клубов.

«Чемпионат Саудовской Аравии в последнее время стал значительно сильнее. Да, это произошло во многом благодаря финансовым вливаниям. Думаю, уровень футбола в этой стране продолжит расти.

Возможное продолжение карьеры в Саудовской Аравии? Сейчас я сосредоточен исключительно на игре за «Ман Сити». Очень счастлив быть причастным к европейскому футболу. Бесспорно, во всём мире нет уровня выше», — приводит слова Силвы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Силва провёл за «Манчестер Сити» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.