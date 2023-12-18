«Реал» — фаворит Лиги чемпионов, по мнению Джона Терри

Бывший защитник «Челси» Джон Терри поделился мнением о плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. По мнению экс-футболиста сборной Англии, фаворитом на завоевание трофея является «Реал».

«На мой взгляд, безоговорочный фаворит турнира – мадридский «Реал». У меня мало сомнений на этот счёт. Я впечатлён тем, как играет эта команда. «Реал» никогда не сходит с пьедестала основных фаворитов Лиги чемпионов. Да, их турнирный путь будет нелёгким, исходя из попадания на «Лейпциг» в 1/8 финала. Однако фактор Анчелотти должен сыграть за «Реал». Карло – тактически гибкий тренер. Он доказывает это всем из сезона в сезон», – приводит слова Терри Marca.

«Реал» чаще всех становился обладателем кубка Лиги чемпионов. На счету мадридского клуба 14 побед. В последний раз «сливочные» поднимали заветный трофей над головой в сезоне-2021/2022.