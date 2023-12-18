Быстров: амбиции «Спартака»? Нет амбиций, пришли — и мычат

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров ответил на вопрос об амбициях красно-белых в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги, а также высказался о ситуации с продлением контракта защитника команды Георгия Джикии.

«Спартак» в начале чемпионата объявил цели — золото и Кубок. Потом чуть поправился — непонятно, о каком сезоне говорили. Нет ощущения, что амбиций клуб чуть побаивается? Какие амбиции? Нет амбиций, пришли — и мычат. Не могут спокойно решить вопрос с Джикией. Это многолетний капитан, но начинают юлить. А всё довольно просто. Либо предлагаете контракт, который его не устраивает — и объявляете об этом. Либо объявляете о том, что не сошлись в условиях, Джикия покидает клуб. Но до последнего юлят, утаивают, замалчивают. Нужно решать давным-давно, полгода осталось», — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что Джикия может перейти в «Краснодар», если южан покинет игрок команды Хуниор Алонсо.

В данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков в 18 встречах. Лидирует «Краснодар» — у «быков» 38 очков за аналогичное количество игр.