Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Круговой назвал главное явление первой части сезона РПЛ

Игрок «Зенита» Круговой назвал главное явление первой части сезона РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал, какая команда, по его мнению, является главным явлением первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Главное явление сезона? «Краснодар» удивил, поднялись на первую строчку, хорошо играют.

Главный конкурент за последние пять лет? Нет, и раньше команды конкурировали. Напряжение в команде из‑за этого. Мы не обсуждали то, что они ушли на перерыв на первом месте», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Круговой: цены растут, а зарплаты — нет, хлеб уже 100 рублей стоит!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android