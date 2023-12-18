Игрок «Зенита» Круговой назвал главное явление первой части сезона РПЛ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой рассказал, какая команда, по его мнению, является главным явлением первой части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Главное явление сезона? «Краснодар» удивил, поднялись на первую строчку, хорошо играют.

Главный конкурент за последние пять лет? Нет, и раньше команды конкурировали. Напряжение в команде из‑за этого. Мы не обсуждали то, что они ушли на перерыв на первом месте», — приводит слова Кругового «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» под руководством Владимира Ивича располагается на первой строчке с 38 очками. На втором месте в турнирной таблице находится «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 36 очков. На третьей строчке находится московское «Динамо» с 32 очками.