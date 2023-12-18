«Реал» отказался от идеи с приобретением защитника после травмы Алабы

Мадридский «Реал» не станет приобретать игрока обороны после того, как австрийский защитник Давид Алаба получил серьёзную травму. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, руководство «сливочных» отказалось от идеи с трансфером нового центрального защитника. В клубе уверены, что Антонио Рюдигер и Начо Фернандес справятся с нагрузкой до конца сезона. Полузащитник Орельен Тчуамени иногда также будет выступать в роли игрока центральной зоны обороны.
Отмечается, что «Реал», скорее всего, не станет подписывать центрдефа и в летнее трансферное окно. У клуба другие приоритеты на трансферном рынке. Мадридцам в первую очередь необходим левый защитник.
Ранее сообщалось об интересе со стороны «Реала» к защитнику «Аталанты» Джорджио Скальвини.