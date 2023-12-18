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«Реал» отказался от идеи с приобретением защитника после травмы Алабы

«Реал» отказался от идеи с приобретением защитника после травмы Алабы
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Мадридский «Реал» не станет приобретать игрока обороны после того, как австрийский защитник Давид Алаба получил серьёзную травму. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, руководство «сливочных» отказалось от идеи с трансфером нового центрального защитника. В клубе уверены, что Антонио Рюдигер и Начо Фернандес справятся с нагрузкой до конца сезона. Полузащитник Орельен Тчуамени иногда также будет выступать в роли игрока центральной зоны обороны.

Отмечается, что «Реал», скорее всего, не станет подписывать центрдефа и в летнее трансферное окно. У клуба другие приоритеты на трансферном рынке. Мадридцам в первую очередь необходим левый защитник.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Реала» к защитнику «Аталанты» Джорджио Скальвини.

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