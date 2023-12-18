Юрист: виза ОАЭ не защищает Промеса от экстрадиции в Нидерланды из-за его уголовных дел

Совладелец юридической фирмы Sila Lawyers Юрий Зайцев рассказал, что резидентская виза ОАЭ не защищает нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса от возможной экстрадиции в Нидерланды ввиду открытых против него уголовных дел.

«От экстрадиции защищает гражданство — резидентская виза в ОАЭ не имеет с этим ничего общего. Выдача визы означает, что у властей Эмиратов нет претензий к Промесу. Если были бы запросы на экстрадицию футболиста, то ему бы её не одобрили.

Это не значит, что Нидерланды не смогут направить претензии в будущем. Экстрадиция – не быстрый вопрос, не думаю, что на сборах Промесу предъявят какие-то обвинения. Но если такое случится, то резидентская виза не защитит игрока от запроса суда.

Виза упрощает жизнь в ОАЭ. Возможно, Промес приобрёл там недвижимость и открыл банковский счёт. В Европу перевести деньги непросто, в Голландии у него могут быть проблемы из-за судебных разбирательств.

В Эмираты он может спокойно отправлять из России деньги, конвертировать в нужную валюту и пользоваться средствами по всему миру», — приводит слова Зайцева журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее появилась информация, что Промес получил резидентскую визу ОАЭ. Сообщалось, что благодаря этому он сможет без проблем пересекать границу арабского государства и с большой долей вероятности поедет с красно-белыми на зимний сбор в Дубае.

В 2023 году Промес пропустил сборы «Спартака» в ОАЭ и Турции. Клуб не назвал официальной причины этого, однако, по слухам в СМИ, Квинси не ездил на сборы из-за риска его экстрадиции на родину ввиду открытых против него в Нидерландах уголовных дел.