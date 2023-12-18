Нуну Эшпириту Санту может возглавить «Ноттингем Форест»

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«Ноттингем Форест» планирует назначить главным тренером экс-наставника «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, представители английского клуба находятся в постоянном контакте с португальским специалистом. Переговоры между сторонами ведутся изо дня в день. Санту является главным кандидатом на пост наставника «лесников» в случае увольнения нынешнего рулевого команды Стива Купера.

На данный момент Санту возглавляет саудовский «Аль-Иттихад». В прошлом сезоне команда под его руководством стала чемпионом Саудовской Аравии. Помимо «Аль-Иттихада», португальский специалист на протяжении карьеры возглавлял такие клубы, как «Риу Аве», «Порту», «Валенсия», «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм».