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«Почему в «Спартаке» Абаскаль, а не Осинькин?» Быстров раскритиковал тренера красно-белых

«Почему в «Спартаке» Абаскаль, а не Осинькин?» Быстров раскритиковал тренера красно-белых
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Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров раскритиковал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, отметив тот факт, что «Крылья Советов» под руководством Игоря Осинькина идут вровень со «Спартаком» с бюджетом в пять раз меньше.

«Мы не можем сказать, что при Абаскале в «Спартаке» кто-то прогрессирует. Для меня это важно. Осинькин работает в Самаре — забирают лидеров, а те молодые, кто остался, прогрессируют. И «Крылья» с бюджетом в пять раз меньше идут вровень со «Спартаком». Тогда вопрос — почему в «Спартак» мы берём Абаскаля, а не Осинькина, который своей работой доказывает?» — приводит слова Быстрова «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 18 матчах. «Крылья Советов» же располагаются на шестой строчке, имея в своём активе 29 очков за аналогичное количество игр. Лидирует «Краснодар» — 38 очков.

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