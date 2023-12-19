Жозе Моуринью ответил на вопрос, кто станет чемпионом АПЛ в текущем сезоне

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью, успевший также потренировать английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», оценил шансы команд на чемпионство в английской Премьер-лиге в текущем сезоне.

«Я бы сказал, что у «Манчестер Сити» – 51% на победу, а у «Ливерпуля» – 49%. Конечно, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» не выиграют. Не «Арсенал»? Нет. Оставлю в стороне тему соперничества: честно говоря, я бы хотел, чтобы они победили.

Что касается этих трёх команд («Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал» – Прим. «Чемпионата»), я был бы рад, если бы чемпионом стал «Арсенал». Я был бы очень рад, если бы они смогли прервать гегемонию «Сити». Но у «Ман Сити» есть два состава», — приводит слова Моуринью Daily Mail.

Напомним, в данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 39 очков в 17 матчах. На втором месте «Ливерпуль», у которого 38 очков за 17 игр. «Астон Вилла» идёт на третьем месте с 38 очками. «Манчестер Сити» — четвёртый, 34 очка. «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте с 28 очками. «Челси» — 10-й, у «синих» 22 очка.