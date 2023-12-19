Тренер «Барселоны» посмеялся над реакцией Хави на упущенный шанс в матче с «Валенсией»

Тренер вратарей «Барселоны» Рамон де ла Фуэнте посмеялся над реакцией главного тренера команды Хави на упущенный шанс в матче 17-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (1:1).
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
На 55-й минуте Жоау Феликс после передачи Рафиньи вывел сине-гранатовых вперёд, однако на 70-й минуте Уго Гильямон с паса Диего Лопеса сделал счёт равным.
По окончании игры «Барселона» нанесла по воротам соперника 16 ударов, из которых восемь попали в створ.
На данный момент после 17 сыгранных матчей испанской Примеры «Барселона» располагается на третьем месте с 35 очками. «Валенсия» находится на 10-й строчке с 20 очками. Лидером чемпионата является «Реал» Мадрид с 42 очками.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.