Скауты «Манчестер Юнайтед» наблюдали за игрой Гирасси в матче с «Баварией»

«Манчестер Юнайтед» продолжает следить за прогрессом нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, представители английского клуба посетили матч 15-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Баварией», в котором «швабы» на выезде потерпели разгромное поражение со счётом 0:3. Во время игры скауты «Манчестер Юнайтед» наблюдали за выступлением Гирасси. Сенегалец провёл на поле все 90 минут, не сумев отметиться результативными действиями.

Гирасси выступает за «Штутгарт» с 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл за команду 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось, что Гирасси не хочет переходить в клуб внутри чемпионата Германии.