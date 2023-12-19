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Агент Алонсо объяснил, из-за чего усложняется уход игрока из «Краснодара»

Агент Алонсо объяснил, из-за чего усложняется уход игрока из «Краснодара»
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Футбольный агент Диего Серрари, который представляет интересы защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, объяснил, из-за чего усложняется уход игрока из команды.

«Интерес к Хуниору Алонсо со стороны «Васко да Гама» есть, но это сложно, поскольку у него длительный контракт с «Краснодаром», который является лидером чемпионата России», — приводит слова Серрари NewsColina.

Напомним, ранее появилась информация, что «Васко да Гама» планирует подписать парагвайского защитника, которого «Краснодар» купил у «Атлетико Минейро», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 8 млн. При этом и сам футболист хочет покинуть Россию.

В качестве замены Алонсо команда с юга России рассматривает защитника московского «Спартака» Георгия Джикию.

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