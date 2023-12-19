Дубль Довбика помог «Жироне» разгромить «Алавес» и выйти на первое место в Ла Лиге

Завершилась встреча 17-го тура испанской Примеры между «Жироной» и «Алавесом». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Жирона» разгромила «Алавес» со счётом 3:0.

В середине первого тайма, на 23-й минуте, украинский нападающий Артём Довбик открыл счёт в матче, выведя «Жирону» вперёд. Вскоре, на 42-й минуте, Порту удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме, на 59-й минуте, в ворота «Алавеса» был назначен пенальти. Довбик уверенно реализовал 11-метровый удар, оформив дубль и установив окончательный счёт встречи — 3:0, разгромная победа «Жироны».

После данного матча «Жирона» поднялась на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 44 очка в 17 проведённых матчах. «Жирона» обошла мадридский «Реал», у которого 42 очка. «Алавес» же располагается на 13-й позиции с 16 очками после 17 встреч.