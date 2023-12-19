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Жирона — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
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Дубль Довбика помог «Жироне» разгромить «Алавес» и выйти на первое место в Ла Лиге

Дубль Довбика помог «Жироне» разгромить «Алавес» и выйти на первое место в Ла Лиге
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Завершилась встреча 17-го тура испанской Примеры между «Жироной» и «Алавесом». Команды играли на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо. Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Жирона» разгромила «Алавес» со счётом 3:0.

В середине первого тайма, на 23-й минуте, украинский нападающий Артём Довбик открыл счёт в матче, выведя «Жирону» вперёд. Вскоре, на 42-й минуте, Порту удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме, на 59-й минуте, в ворота «Алавеса» был назначен пенальти. Довбик уверенно реализовал 11-метровый удар, оформив дубль и установив окончательный счёт встречи — 3:0, разгромная победа «Жироны».

Испания - Примера . 17-й тур
18 декабря 2023, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
3 : 0
Алавес
Витория
1:0 Довбик – 23'     2:0 Порту – 42'     3:0 Довбик – 59'    

После данного матча «Жирона» поднялась на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 44 очка в 17 проведённых матчах. «Жирона» обошла мадридский «Реал», у которого 42 очка. «Алавес» же располагается на 13-й позиции с 16 очками после 17 встреч.

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