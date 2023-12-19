Тен Хаг рассказал, почему Мактоминей стал капитаном «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему полузащитник Скотт Мактоминей стал капитаном команды.

«Он — один из примеров того, что значит играть за «Манчестер Юнайтед», играть с этой эмблемой на сердце. Уверен, что он станет коммуникатором и примером страсти и желания», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Мактоминей является воспитанником манкунианцев и перебрался в основную команду летом 2017 года. 27-летний футболист в общей сложности сыграл за «Манчестер Юнайтед» 228 матчей, в которых отметился 25 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

В составе «красных дьяволов» Скотт стал обладателем Кубка лиги. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость шотландца составляет € 25 млн.