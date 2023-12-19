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Лука Модрич ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»

Лука Модрич ответил на вопрос о своём будущем в «Реале»
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич ответил на вопрос о своём будущем в мадридском клубе.

«Продление контракта? Сейчас не время говорить об этом. Я живу настоящим, и я сосредоточен на том, что у меня есть. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Я стараюсь наслаждаться каждым днём, каждой тренировкой, у меня отличное настроение. Я нахожусь в лучшем клубе мира», – приводит слова Модрича Madrid Xtra в соцсетях.

Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В текущем сезоне полузащитник отыграл 19 матчей за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых записал на свой счёт один гол и три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

«Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы испанской Примеры, в активе команды Карло Анчелотти 42 очка в 17 матчах.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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