Кьеллини рассказал, кто из тренеров поменял его видение футбола

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал о совместной работе с итальянским специалистом Антонио Конте.

«Первым тренером, изменившим моё видение футбола, был Конте. С ним я должен был чаще начинать атаки команды. Эволюция продолжилась при Аллегри – с ним я научился думать на поле.

Конте может предложить четыре-пять решений для каждой ситуации, для него важны позиции, но мы говорим о его версии десятилетней давности. Прошло много времени, и сейчас, возможно, он уже другой. Антонио очень любит футбол, он постоянно совершенствуется. Он научил нас играть», – приводит слова Кьеллини Sky Sport Italia.

Ранее стало известно о том, что 39-летний Джорджо Кьеллини завершил свою профессиональную футбольную карьеру. Последние два сезона итальянский игрок провёл в американском «Лос-Анджелесе». Отметим, что с 2005 по 2022 год Кьеллини выступал в составе туринского «Ювентуса».