Аршавин назвал плюсы возможного возвращения РПЛ на систему «весна-осень»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о возможной пользе изменения календаря в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«Я всегда был за «весну – осень», ещё до того, как приняли решение о переходе на «осень – весну». Всё было нормально: в декабре не играли в чемпионате, играли только участники еврокубков.

Главный аргумент – синхронизация трансферных окон. Второй аргумент – команда, которая выигрывает чемпионат осенью, играет в еврокубках почти через десять месяцев. Для меня это бред. Во-первых, ничего страшного: за эти месяцы можно как потерять, так и приобрести. У нас же был пример тульского «Арсенала», который вышел в Лигу Европу одним составом, а через месяц уже другим спокойно скрутился «Нефтчи».

Простая логика: нужно играть летом как можно больше, чтобы люди ходили на стадионы. Хорошо, начинайте не 15 июля, а 1-го. Почему мы начинаем 15-го? Почему все клубы в этом сезоне хотели начать 22 июля? Якобы они хотят лучше подготовиться: надо дать больше времени для тренера, для этого и для этого. Здесь должны быть стальные яйца у РПЛ, которая скажет: «Будет так, и всё», — сказал Аршавин в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».