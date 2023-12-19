Суарес: мы с Месси говорили Неймару, что его переход в «ПСЖ» был ошибкой

Уругвайский нападающий Луис Суарес считает, что переход бразильского форварда Неймара в «ПСЖ» был ошибкой.

«Я, Месси и Неймар были очень хорошими друзьями, и знали, что если будем выполнять свои роли на поле, то сделаем «Барселону» великой. Если бы один из нас играл плохо, двое других изменили бы ситуацию. Это были потрясающие отношения. Мы сказали Неймару, что переход в «ПСЖ» был ошибкой. Если Неймер хотел быть лучшим, он должен был оставаться рядом с Месси. Но он принял свое решение, и это оставило пустоту в команде», — приводит слова Суареса Goal.

Напомним, Неймар выступал за «ПСЖ» с 2017 по 2023 год. В летнее трансферное окно бразильский форвард перешёл в «Аль-Хиляль».

Материалы по теме Суарес рассказал, почему его связка с Неймаром и Месси добилась успехов

Неймар попрощался с партнёрами по «ПСЖ»