Андрей Аршавин оценил выступления ЦСКА в текущем сезоне

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин высказался о результатах московского ЦСКА в текущем розыгрыше чемпионата России.

«По ощущениям, ЦСКА хорошо проводил осенний отрезок. Понятно, что местом ЦСКА не доволен, но по игре – нормально. Стечение обстоятельств.

Зачем им кого-то покупать? Они уже точно выбыли из чемпионской гонки», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

ЦСКА располагается на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России, в активе команды Владимира Федотова 28 очков в 18 матчах. В первом матче после зимней паузы московская команда сыграет с «Оренбургом» на домашнем стадионе.