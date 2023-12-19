Серхио Рамос поддержал защитника «Реала» Алабу, получившего серьёзную травму

Защитник «Севильи» Серхио Рамос поддержал футболиста мадридского «Реала» Давида Алабу.

«Всего наилучшего, Давид. Уверен, ты вернёшься с новыми силами, чтобы вновь выложиться на поле, мой друг. Крепко обнимаю», – написал Рамос в одной из социальных сетей.

Ранее австрийскому футболисту диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время игроку предстоит операция.

Алаба стал третьим футболистом «Реала» в нынешнем сезоне с разрывом крестообразных связок. Ранее такую травму получили вратарь Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао.

Австрийский защитник перебрался в испанский клуб летом 2021 года из «Баварии» в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл за мадридский «Реал» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

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