Украинский форвард Артём Довбик вырвался на 2-е место в списке бомбардиров Ла Лиги

Форвард «Жироны» Артем Довбик забил 10-й гол в испанской Ла Лиге текущего сезона.

Украинец отличился на 23-й минуте матча 17-го тура против «Алавеса». Второй гол на 42-й минуте забил Кристиан Порту. На 59-й минуте Довбик реализовал пенальти, оформив дубль.

Артём вышел на второе место в списке бомбардиров текущего сезона. Он обогнал форварда «Атлетико» Антуана Гризманна (9 голов).

10 голов также имеет форвард «Хетафе» Борха Майораль, но у него меньше ассистов — 1 против четырёх у Артёма. Лидирует в списке полузащитник «Реала» Джуд Беллингем – 13 голов.

«Жирона» разгромила «Алавес» со счётом 3:0. После данного матча «Жирона» поднялась на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 44 очка в 17 проведённых матчах. «Жирона» обошла мадридский «Реал», у которого 42 очка. «Алавес» же располагается на 13-й позиции с 16 очками после 17 встреч.