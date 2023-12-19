Довбик — в топ-10 игроков XXI века по скорости набора десяти голов в Ла Лиге

«Жирона» победила «Алавес» в матче 17-го тура чемпионата Испании — 3:0. Дубль на счету украинского нападающего Артёма Довбика, у которого теперь 10 голов в Ла Лиге.

Благодаря этому он попал в рейтинг игроков, которые быстрее других забили 10 голов в Ла Лиге в 21-м веке, сообщает Opta Sport.

1-2. Роберт Левандовски, Джуд Беллингем – 10 матчей.

3. Златан Ибрагимович – 12 матчей.

4. Криштиану Роналду – 13 матчей.

5-6-7. Радамель Фалькао, Тони Санабрия, Пьер-Эмерик Обамеянг – 15 матчей.

8-9. Джузеппе Росси, Артём Довбик – 16 матчей.

После данного матча «Жирона» поднялась на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 44 очка в 17 проведённых матчах. На втором месте идёт «Реал», у него 42 набранных очка.