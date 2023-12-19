Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Довбик — в топ-10 игроков XXI века по скорости набора десяти голов в Ла Лиге

Довбик — в топ-10 игроков XXI века по скорости набора десяти голов в Ла Лиге
Комментарии

«Жирона» победила «Алавес» в матче 17-го тура чемпионата Испании — 3:0. Дубль на счету украинского нападающего Артёма Довбика, у которого теперь 10 голов в Ла Лиге.

Благодаря этому он попал в рейтинг игроков, которые быстрее других забили 10 голов в Ла Лиге в 21-м веке, сообщает Opta Sport.

1-2. Роберт Левандовски, Джуд Беллингем – 10 матчей.

3. Златан Ибрагимович – 12 матчей.

4. Криштиану Роналду – 13 матчей.

5-6-7. Радамель Фалькао, Тони Санабрия, Пьер-Эмерик Обамеянг – 15 матчей.

8-9. Джузеппе Росси, Артём Довбик – 16 матчей.

После данного матча «Жирона» поднялась на первую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании по футболу, набрав 44 очка в 17 проведённых матчах. На втором месте идёт «Реал», у него 42 набранных очка.

Материалы по теме
Украинский форвард Артём Довбик вырвался на 2-е место в списке бомбардиров Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android