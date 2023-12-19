Главный тренер сборной Украины назвал фаворитов чемпионской гонки АПЛ

Наставник сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос, может ли «Арсенал» выиграть чемпионат Англии в текущем сезоне.

«Они попробовали в прошлом сезоне. Отлично шли, но в конце потеряли очки. В этом сезоне то же самое – они показывают очень хорошую игру. И я думаю, что сейчас они конкурируют. Посмотрим в конце сезона.

В АПЛ очень важен этот период зимой. Очень большая нагрузка на игроков: Лига чемпионов, 1 или 2 Кубка. Сейчас очень много матчей и важно, как команда пройдёт этот период. А потом можно говорить, претендует ли «Арсенал» на победу в чемпионате.

Я считаю, что об этом говорить очень рано. «Тоттенхэм» показывает очень хорошую игру. Тот же «Манчестер Сити». Думаю, что между этими тремя клубами будет реальная борьба за чемпионство», — цитирует Реброва VBET Ukraine.

На данный момент «Арсенал» является лидером АПЛ.