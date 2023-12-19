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Квинси Промес стал лучшим по передачам под удар после первой половины сезона РПЛ-2023/2024

Вингер московского «Спартака» Квинси Промес стал лучшим по передачам под удар после первой половины сезона РПЛ-2023/2024, сообщает Opta Sport.

На счету 31-летнего голландца 54 передачи. Второе место занял полузащитник «Рубина» Дмитрий Кабутов (38), замкнул тройку футболист «Оренбурга» Габриэль Флорентин (37).

Также Промес лучший по передачам под удар с игры (36) и показателю ожидаемых голевых передач (5,7).

В нынешнем сезоне Промес провел 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач. В списке лучших ассистентов РПЛ сезона вингер занимает первое место – 6 передач.

Промес перешел в «Спартак» из «Аякса» в феврале 2021 года. Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает голландца в € 6 млн.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).