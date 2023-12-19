Наставник «Копенгагена» оценил шансы команды в 1/8 финала ЛЧ против «Ман Сити»

Главный тренер «Копенгагена» Якоб Неструп прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая свела его команду с «Манчестер Сити».

«Это самый тяжёлый жребий из всех возможных. «Манчестер Сити» – это команда, которая совершенна в своей коллективной игре и имеет замечательных, индивидуально сильных игроков. Лучшая клубная команда в мире.

Однако мы показали в прошлом году, что дома против них можно достичь хорошего результата, хотя они и играли в меньшинстве (команды сыграли 0:0 на групповом этапе. – Прим. «Чемпионата»). Но речь идёт о том, чтобы воспользоваться возможностями, которые у нас будут, и достичь полезного результата для ответной игры», — цитирует тренера Tipsbladet.