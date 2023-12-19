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Президент Украины Зеленский обратился к народу Японии после благотворительного матча

Президент Украины Зеленский обратился к народу Японии после благотворительного матча
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Владимир Зеленский, являющийся президентом Украины, подвёл итоги прошедшего в Токио (Япония) благотворительного матча между «Шахтёром» и «Ависпа Фукуока» (2:2).

«Этот особый футбольный матч в Японии собрал тысячи японских и украинских болельщиков в поддержку обновления Украины. Благотворительный матч между украинским и японским клубами помог собрать средства в поддержку Украины в её восстановлении.

Украину и Японию разделяют тысячи километров. Но, несмотря на расстояние, игроки и болельщики с разных континентов объединились в искреннем стремлении творить добро.

Благодарен Японии, стране с уникальным опытом восстановления, Премьер-министру Кишиди Фумио и его правительству, а также парламенту Японии и всему японскому народу за то, что они поддерживают Украину и наше общее дело», — написал Зеленский в своём Твиттере.

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