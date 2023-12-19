Жена Ярослава Ракицкого рассказала о благородных поступках мужа

Ольга Ракицкая, жена защитника «Шахтёра» Ярослава Ракицкого, поделилась мнением о хейте в адрес мужа.

«Как в семье воспринимали критику Ярослава в предыдущие годы? Да, это правда, что критики было много. С одной стороны, уже иммунитет определённый выработался, а с другой – неприятно, когда идёт пустая и необоснованная критика. Не могу сказать, что нас это не трогает, но мы научились с этим жить. Тем более основные упрёки абсолютно безосновательны. Кто близко знает Ярослава, тот всегда нам говорил: «Ох, как же всё это, о чём говорят, отличается от того, что есть на самом деле!» Просто Ярослав – он такой, что не любит даром говорить, не считает нужным на всё отвечать.

Я от себя скажу, что Ярослав – это человек с большим сердцем. Близкие люди знают, сколько он сделал для людей ещё до начала событий в нашей стране и сколько помогал и детдомам, и многодетным семьям, и помогал спасать жизнь людям. А сейчас основная помощь идёт государству. Я не буду называть конкретные цифры, но это слишком много. Ярослав никогда не афиширует благотворительность и об этом не говорит. Это для него как само по себе разумеющееся. Но, как только он состоялся как футболист, всегда помогал и помогает людям», — цитирует Ольгу «Украинский футбол».

Напомним, ранее Ракицкий выступал за «Зенит».