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Инсайдер сообщил размер зарплаты Нино в случае трансфера игрока в «Зенит»

Инсайдер сообщил размер зарплаты Нино в случае трансфера игрока в «Зенит»
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Санкт-петербургский «Зенит» ведёт переговоры с «Флуминенсе» о переходе центрального защитника Нино, о чём ранее сообщал «Чемпионат». Журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале огласил подробности возможного трансфера.

По сведениям источника, санкт-петербургский клуб готов предложить бразильцу оклад в районе € 2 млн. За переход игрока также борется «Ноттингем Форест». Англичане сделали «Флуминенсе» трансферное предложение в размере € 5 млн.

Фабио Алейшо также сообщает, что в ближайшие дни стоимость трансфера игрока может измениться.

В прошедшем сезоне Нино провёл 26 матчей в составе «Флуминенсе» в рамках бразильского чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами. Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет € 11 млн. Контракт Нино с «Флуминенсе» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

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