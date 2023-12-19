Президент «Барселоны» высказался о будущем Хави

Жоан Лапорта, являющийся президентом «Барселоны», высказался о будущем главного тренера каталонского клуба Хави. Ранее сообщалось, что испанец может быть уволен с должности.

«Мы полностью доверяем Хави», — цитирует слова Лапорты Barça Universal.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 35 очков. От лидирующей «Жироны» команда отстаёт на девять очков. В 1/8 финала Лиги чемпионов каталонский клуб встретится с «Наполи».

Действующее соглашение Хави с каталонской «Барселоной» рассчитано до июня 2025 года. В последние недели в СМИ активно обсуждаются слухи о том, что испанец может лишиться своей должности из-за не лучших результатов команды в нынешнем сезоне.