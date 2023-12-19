Мохамед Конате и Константин Тюкавин являются самыми бьющими игроками в сезоне-2023/2024

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате и форвард «Динамо» Константин Тюкавин стали самыми бьющими игроками первой части сезона-2023/2024 РПЛ, сообщает Opta Sport.

У обоих футболистов по 50 ударов в сторону ворот соперника. Второе место поделили нападающий «Краснодара» Джон Кордоба и вингер «Спартака» Квинси Промес – по 46. Замыкает тройку нападающий красно-белых Александр Соболев (43).

Также 21-летний Тюкавин нанёс больше всех ударов в створ (26). Ближайший преследователи полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре и нападающий ЦСКА Фёдор Чалов пробили в створ ворот по 20 раз.

После 18 туров в гонке бомбардиров лидирует нападающий «Зенита» Матео Кассьерра (14), вторым идёт Тюкавин (8), третьим — Кордоба (8).