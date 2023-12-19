«МЮ» победил, хотя не победил, а «Реал» не победил, хотя победил. ХиТ #165

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube. Ведущие говорят о матчах АПЛ и Серии А, разгромной победе «Реала», а также об итогах жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

00:06 — Привет, шоколадная монета!

03:06 — У «Ливерпуля» 34 удара, а лучшие моменты — всё равно у «МЮ» (про Нуньеса и Дало тоже поговорили).

29:15 — «Арсенал» не заметил прессинг «Брайтона» (и про чемпионскую гонку).

56:59 — Выжидающий «Интер» и странное удаление «Лацио».

1:12:04 — Парадоксальная схема «Реала», травма Алабы и месть Баэне.

1:35:15 — Короткий разбор жеребьёвки 1/8 финала ЛЧ.

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Гриша объясняет, в чём величие нового «Эвертона»:

Кирилл рассказывает, как качественный матч может испортить «Барселоне» сезон и потенциально даже выбить из чемпионской гонки:

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