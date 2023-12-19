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Гол Алексея Миранчука в матче «Аталанты» с «Салернитаной»

Гол Алексея Миранчука в матче «Аталанты» с «Салернитаной»
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Вчера, 18 декабря, «Аталанта» обыграла «Салернитану» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча на стадионе «Джевисс» завершилась со счётом 4:1.

На 89-й минуте голом отметился российский полузащитник Алексей Миранчук. 28-летний футболист забежал в штрафную и в одно касание после передачи защитника Шарля Де Кетеларе отправил мяч в ворота. Для Миранчука гол стал первым в сезоне-2023/2024.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл на поле 11 матчей (407 минут), забил один гол и отдал две голевые передачи.

Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. Сумма трансфера составила € 14,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн.

После 16 туров «Аталанта» занимает седьмое место в Серии А с 26 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (41 очко).

Италия - Серия А . 16-й тур
18 декабря 2023, понедельник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
4 : 1
Салернитана
Салерно
0:1 Пирола – 10'     1:1 Мурьель – 47'     2:1 Пашалич – 52'     3:1 Де Кетеларе – 83'     4:1 Миранчук – 89'    
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