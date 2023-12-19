Питер Одемвингие: политика везде грязная, но английская грязнее всех, вместе взятых

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие рассказал о своих российских корнях и отношении англичан к этому. Напомним, большую часть своей карьеры Одемвингие провёл именно в Англии, на его счету более 100 матчей в АПЛ за разные клубы.

«Да-да, и я не стесняюсь их. Везде говорю: «Russian roots». Негатива нет. Я даже русские песни пою. Был момент, когда началась СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ), каждый день на BBC говорили: Россия то, Россия сё. Я детям своим объяснял: политика везде грязная, но английская политика грязнее всех, вместе взятых, в мире. Когда я слушал русскую музыку, дети просили: «Сделай потише». Стеснялись. Они же дети: всего лишь восемь-девять лет. Я говорил: «Нет, сынок, разделяй людей и политику». И они сейчас, даже будучи ещё маленькими детьми, могут за себя постоять, когда возникают ненужные вопросы.

Я не делю людей по национальности. Не говорю: вы правы просто потому, что вы мои. Нет. Добро и зло не имеют национальности. Я переживаю за добрых людей и России, и Англии, и Украины», — сказал Питер Одемвингие в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Питером Одемвингие читайте на «Чемпионате» в 10:00!