Гризманн — об игре с «Интером» в 1/8 финала ЛЧ: для фанатов этот матч может быть скучным

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился мнением о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «матрасникам» предстоит сыграть с миланским «Интером».

«Людям, которые будут смотреть эту игру, может быть немного скучно. Это будет соревнование между двумя сильными командами, которые являются равными и отлично чувствуют себя без мяча. Для нас это будет отличный матч, но для зрителей, возможно, он будет немного хуже», — приводит слова Гризманна Inter Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между «Интером» и «Атлетико» состоится 13 февраля 2024 года. Игра пройдёт в Милане. Ответная встреча состоится 5 марта грядущего года в Мадриде.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов французский нападающий принял участие в шести матчах, в которых он отметился пятью голами.