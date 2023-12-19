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«Атлетико» выиграл у клубов из Италии только 4 матча из 11 в Лиге чемпионов

«Атлетико» выиграл у клубов из Италии только 4 матча из 11 в Лиге чемпионов
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Мадридский «Атлетико» имеет не лучшую статистику матчей с итальянскими клубами в Лиге чемпионов. Испанцы одержали всего лишь четыре победы в 11 последних матчах, сообщает Opta Sport. Напомним, в матчах 1/8 турнира подопечным Диего Симеоне предстоит сыграть с миланским «Интером».

Напомним, 18 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. 16 лучших команд европейского футбола сезона-2023/2024 узнали своих следующих соперников.

Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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