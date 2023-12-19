«Бавария» не проигрывает итальянским клубам в Лиге чемпионов на протяжении 12 матчей

Мюнхенская «Бавария» не проигрывает итальянским командам на протяжении 12 матчей в Лиге чемпионов, одержав победы в 10 из них. Это самая длинная серия команды в истории турнира, сообщает Opta Sport. Напомним, в матчах 1/8 финала турнира подопечным Томаса Тухеля предстоит сыграть с римским «Лацио».

Напомним, 18 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. 16 лучших команд европейского футбола сезона-2023/2024 узнали своих следующих соперников.

Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.