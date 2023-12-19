Питер Одемвингие: даже Путин и Трамп используют библейские мотивы в своих выступлениях

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие рассказал, что ему подсказывает дар предвидения. По его словам, людям, которые интересуются пророчествами, нужно читать Библию — в ней уже всё давно написано.

«Перед хеппи-эндом будет трудновато. Мы же, когда увлекаемся футболом, начинаем вникать в тему, узнаём, какие есть системы — 4-4-2 или 3-5-2. А кого интересуют пророчества, пусть почитают Библию. Например, Евангелие от Матфея. Там всё написано. Даже Путин и Трамп используют библейские мотивы в своих выступлениях. Слова Иисуса по-прежнему на устах самых больших людей мира. Насколько они верят в это — второй вопрос. Но я убеждён, что бог правит миром», — сказал Питер Одемвингие в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.