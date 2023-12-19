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Руководитель департамента судейства РФС Мажич будет работать на клубном чемпионате мира

Руководитель департамента судейства РФС Мажич будет работать на клубном чемпионате мира
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Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич отправился на клубный чемпионат мира в Саудовскую Аравию.

Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в службе коммуникаций РФС, глава судейских комитетов УЕФА и ФИФА Пьерлуиджи Коллина пригласил Мажича на турнир поработать в качестве инструктора ФИФА.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 12 по 22 декабря текущего года в Джидде (Саудовская Аравия).

Напомним, Милорад Мажич этим летом возглавил департамент судейства РФС, пообещав совершить изменения и улучшить российский футбольный арбитраж, заключив контракт на два года с возможностью продления ещё на один. Сербский арбитр работал на чемпионатах мира в 2014 и 2018 году, Суперкубке УЕФА — 2016, финале Кубка конфедераций — 2017 и финале Лиги чемпионов — 2017/2018.

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