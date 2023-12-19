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L'Équipe: отношения между Мбаппе и Энрике достигли критической точки за последнюю неделю

L'Équipe: отношения между Мбаппе и Энрике достигли критической точки за последнюю неделю
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Взаимоотношения нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и главного тренера парижского клуба Луиса Энрике в значительной степени ухудшились в течение последней недели. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, французский нападающий недоволен Энрике по двум основным причинам. Во-первых, Мбаппе не понравилось требование испанского специалиста снизить интенсивность в концовке минувшего матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:1), от результата которого зависел выход «ПСЖ» в 1/8 финала этого турнира. Во-вторых, Мбаппе продолжает выражать недовольство тем, что Энрике использует его на позиции центрального нападающего, в то время как сам игрок предпочитает играть на фланге атаки.

Напомним, после того, как 24-летний нападающий забил гол в минувшем матче Лиги 1 с «Лиллем» (1:1), он не стал его праздновать, что некоторыми специалистами было расценено как выражение протеста относительно своей позиции на поле.

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