«Мечтать бесплатно». Фелипе Мело — о возможной победе «Флуминенсе» на КЧМ

Полузащитник бразильского «Флуминенсе» Фелипе Мело рассказал о важности умения мечтать, а также поделился мыслями о финале клубного чемпионата мира.

«У меня есть три слова, которые я ношу с собой. Первое — «мечта», второе — «пророчество», а третье — «исполнение». Я верю, что это всё часть мечты. В конечном итоге мечта становится моим образом мышления, а также моим актом веры. Часто поначалу мечта кажется такой далёкой.

Когда я присоединился к «Флуминенсе», я говорил о мечте выиграть Кубок Либертадорес и многие смеялись. Теперь мы чемпионы Либертадорес и здесь, на клубном чемпионате мира. Почему бы не помечтать? Мы видели, как проигрывают великие команды, — «Барселона» Роналдиньо, проиграла «Интернасьоналу», «Челси» проиграл «Коринтиансу», «Ливерпуль» проиграл «Сан-Паулу». Палмейрас почти добился успеха и в матче с «Челси». Мы знаем, что это будет действительно сложно. Я приехал сюда с «Палмейрасом» и проиграл в полуфинале.

Итак, мы должны подготовиться как можно лучше, и, если «Манчестер Сити» выйдет в финал, мы должны мечтать, потому что это 11 игроков против 11 игроков. Мы очень усердно тренируемся. Первое действие — мечтать. Мечтать бесплатно, это ничего не стоит. Я мечтаю. Я очень верю в бога, верю, что мы сможем осуществить это завоевание, которого мы так желаем», — сказал Мело в интервью пресс-службе ФИФА.

Напомним, 18 декабря «Флуминенсе» со счётом 2:0 обыграл египетский «Аль-Ахли» в полуфинальном матче клубного чемпионата мира — 2023. Бразильский клуб пробился в финал соревнований.

Во втором полуфинальном матче встретятся японский клуб «Урава Ред Даймондс» и английский «Манчестер Сити». Встреча состоится сегодня, 19 декабря, начало в 21:00 мск.