Агент полузащитника ЦСКА Кучаева прокомментировал информацию об интересе «Балтики»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, высказался о слухах относительно интереса калининградской «Балтики» к его клиенту.

«Константин сейчас на отдыхе. Он отдыхает и готовится к предстоящим предсезонным сборам. Переговоры с ЦСКА о продлении контакта? Они были», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, действующее трудовое соглашение Кучаева с ЦСКА рассчитано до лета грядущего года.

Кучаев выступает за московский клуб с 2017 года. За этот период 25-летний футболист принял участие в 153 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 15 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 2,5 млн.