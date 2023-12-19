Булыкин: если Захарян отметится голевым действием с «ПСЖ», его могут взять на карандаш

Экс-нападающий московских «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о значимости для игрока «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна матча с «ПСЖ», который состоится в 1/8 финала Лиги чемпионов в грядущем году.

«Вывески «Мбаппе против Захаряна» не будет, но российскому зрителю интересно посмотреть за противостоянием «ПСЖ» и «Реала Сосъедад», если на поле выйдет Арсен. Да и для самого Захаряна будет интересно сыграть такие матчи. Помню, когда в Лиге чемпионов попадался мадридский «Реал» или «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Это не забывается. Желаю Арсену выйти на поле и отметиться голевым действием, потому что это высокий уровень для любого футболиста.

Будет супер, если Захарян отметится голевыми действиями с «ПСЖ». Тогда его могут взять на карандаш. Но в любом случае это впечатление, удовольствие и опыт на всю жизнь», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом Сосьедад» и «ПСЖ» состоится 14 февраля 2024 года в Париже. Ответная встреча назначена на 5 марта 2024 года.