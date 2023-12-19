Булыкин — о словах Мельниковой: игроки в городки тоже захотят зарплату футболистов

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слова гимнастки Ангелины Мельниковой о разнице зарплат гимнастов и футболистов. Российская спортсменка призналась, что ей обидно из-за значительной разницы в зарплатах, учитывая, что гимнасты проводят на тренировках больше времени.

«Слова Мельниковой про обиду из-за зарплат? Нельзя сравнивать спортивную гимнастику и футбол. Сколько людей, столько денег в индустрии. Тогда игроки в городки тоже будут хотеть зарплату футболистов. По доходам и расходам — в футболе большая экономика, поэтому и большие зарплаты. Можно сравнить зарплаты голливудских и российских актёров. Почему в Голливуде платят больше?» — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался по поводу роста цен на продукты питания в России.