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Ларин: Осинькин делает так, чтобы у него было 11 игроков с одинаковой фамилией и мышлением

Ларин: Осинькин делает так, чтобы у него было 11 игроков с одинаковой фамилией и мышлением
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал о тренерском почерке Игоря Осинькина.

«Когда смотрю его тренировки, на тактику, вспоминаю какой-нибудь американский футбол, где есть плейбуки (игроки должны выучить множество комбинаций), нужно учить тысячу комбинаций и знать их. Он делает так, чтобы на поле было 11 футболистов с одинаковой фамилией, чтобы все 11 футболистов одинаково думали. Если будет в команде 11 Нобелей Арустамянов, эта команда станет чемпионом мира, потому что они будут одинаково думать», — сказал Ларин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024.

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