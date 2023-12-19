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Зиньковский: фанаты «Крыльев» кричали Осинькину, что он физрук. Какой физрук, ребят?!

Зиньковский: фанаты «Крыльев» кричали Осинькину, что он физрук. Какой физрук, ребят?!
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Зиньковский вспомнил, как фанаты самарской команды критиковали главного тренера Игоря Осинькина. Игрок, перешедший из «Крыльев» в «Спартак», заступился за своего бывшего наставника.

«Когда мы в Самаре вылетели в Первую лигу, подошёл Витальевич, а с трибун кричали: „Физрук, физрук, уходи!“ Мне было неприятно, какой физрук, ребят?! Все в команде говорили, что будет нормально, по итогу так и получилось», — сказал Зиньковский в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, в нынешнем цикле «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024.

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