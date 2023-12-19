Осинькин назвал тренера, который повлиял на него больше всего

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, кто из современных специалистов больше всего повлиял на становление его тренерских качеств.
«Кто из тренеров повлиял на меня больше всего? Гвардиола. Это тренер-новатор, опережающий время. Обожал его „Барселону“, за ней интереснее всего было смотреть. Моё мнение осталось в прошлом, нужно сделать шаг вперёд. Нужно стать более современным. Гвардиола, который ушёл из „Барселоны“, эти шаги сделал.
Знаю, как тренировать игроков. Когда набирал их в возрасте восьми-девяти лет, они должны были от меня получать все возможные инструменты, чтобы это им пригодилось в дальнейшем. Я очень много занимался техникой», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.
Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024.