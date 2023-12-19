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Осинькин назвал тренера, который повлиял на него больше всего

Осинькин назвал тренера, который повлиял на него больше всего
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, кто из современных специалистов больше всего повлиял на становление его тренерских качеств.

«Кто из тренеров повлиял на меня больше всего? Гвардиола. Это тренер-новатор, опережающий время. Обожал его „Барселону“, за ней интереснее всего было смотреть. Моё мнение осталось в прошлом, нужно сделать шаг вперёд. Нужно стать более современным. Гвардиола, который ушёл из „Барселоны“, эти шаги сделал.

Знаю, как тренировать игроков. Когда набирал их в возрасте восьми-девяти лет, они должны были от меня получать все возможные инструменты, чтобы это им пригодилось в дальнейшем. Я очень много занимался техникой», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024.

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