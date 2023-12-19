Стало известно, сколько времени может пропустить Мак Аллистер из-за травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер не сможет принять участие в матчах своей команды до начала 2024 года из-за повреждения, полученного в минувшем матче английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:1). Об этом сообщает Liverpool Echo со ссылкой на журналиста Лоренцо Лепоре.

По информации источника, на текущий момент аргентинский полузащитник начал чувствовать себя лучше, однако по-прежнему испытывает болезненные ощущения. Подчёркивается, что из-за своей травмы Мак Аллистер пропустит матч АПЛ с «Арсеналом», который состоится 23 декабря, встречу с «Бёрнли» (26 декабря), а также игру Кубка английской лиги с «Вест Хэмом» (20 декабря).

Напомним, в нынешнем сезоне Мак Аллистер принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.