Игрок «Крыльев Советов» Горшков: подходит ли Осинькин для тренера сборной? Не уверен

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков ответил на вопрос о том, подошёл бы главный тренер самарской команды Игорь Осинькин на роль наставника сборной.

«Подходит ли Осинькин под тренера сборной? Мне кажется, меньше. Он любит тренировочный процесс, где можно развивать футболистов, идеи передавать.

В сборной нужно собрать игроков за короткий промежуток и давать результат. Мне кажется, ему бы не хватало времени», — сказал Зиньковский в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, Осинькин возглавил «Крылья Советов» летом 2020 года. За это время под его руководством самарский клуб провёл 146 матчей.

После 18 туров нынешнего сезона чемпионата России самарский клуб набрал 29 очков и расположился на шестой строчке.